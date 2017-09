Além da Lava Jato: 5 filmes sobre momentos históricos do Brasil

São Paulo – O filme “Polícia Federal – A lei é para todos”, que estreia hoje em mil salas de cinema brasileiras, retrata um momento marcante da história nacional recente. Mas ele não é o único: na última década, vários episódios importantes ganharam versões cinematográficas. EXAME.com reuniu outras cinco opções de filmes, além desse novíssimo sobre a Lava Jato, que ajudam a entender o Brasil de hoje.

Assalto ao Banco Central

Diretor: Marcos Paulo

Ano: 2001

Esse filme de ação conta a história do maior assalto a banco brasileiro. Em 2005, ladrões roubaram o Banco Central em Fortaleza, no Ceará, depois de escavarem um túnel até os cofres. O roubo foi cometido em um final de semana, e só foi percebido na segunda-feira.

Veja o trailer:

Carandiru

Diretor: Hector Babenco

Ano: 2003

Baseado no livro Estação Carandiru, do médico Drauzio Varella, o filme acompanha o cotidiano dos detentos da Casa de Detenção, informalmente conhecido como Carandiru. A história cobre os acontecimentos de antes e durante o tristemente célebre “massacre do Carandiru”, quando a polícia entrou no presídio e matou 111 detentos (segundo a versão oficial, que é contestada por organizações de defesa de direitos humanos).

Veja o trailer:

Real – O plano por trás da história

Diretor: Rodrigo Bittencourt

Ano: 2017

A implantação de um plano econômico que deu fim aos anos de hiperinflação no Brasil serve de pano de fundo para uma cinebiografia do economista Gustavo Franco, que mais tarde presidiu o Banco Central. O enredo acompanha a trajetória do economista, da PUC do Rio de Janeiro até a CPI do Banestado.

Veja o trailer:

Lula – O filho do Brasil

Diretor: Fábio Barreto

Ano: 2010

O roteiro do filme também foi baseado em um livro, de mesmo nome, escrito pela jornalista Denise Paraná. A história acompanha Luiz Inácio Lula da Silva desde seu nascimento até a morte de sua mãe, quando ele se envolve com a luta sindical.

Veja o trailer:

Casa Grande

Diretor: Fellipe Barbosa

Ano: 2014

Um recorte dos efeitos da crise econômica no Brasil, sob o ponto de vista de uma família de classe média alta no Rio de Janeiro. Um casal rico, cheio de preconceitos sociais, perde parte da sua fortuna e tenta esconder os problemas do filho, que está prestes a se formar no ensino médio.

Veja o trailer:

E por fim…

Veja o trailer do filme da Polícia Federal, e leia o que já publicamos sobre ele: