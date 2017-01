Com decisão judicial, SP cancela aumento de tarifas de integração

São Paulo – Quatro dias depois de decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o governador do estado, Geraldo Alckmin, acolheu nesta terça-feira (10) a notificação judicial que suspende o reajuste da tarifa de integração do sistema de transporte metropolitano.

Na última sexta-feira (6), o juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), suspendeu o reajuste dos bilhetes integrados e dos temporais. No entanto, como o governo do estado não foi notificado oficialmente da decisão liminar, o aumento nas passagens permaneceu em vigor até a tarde de hoje.

Mesmo sem a notificação, o governo de São Paulo recorreu da liminar e manteve o aumento de R$ 5,92 para R$ 6,80, aplicado desde domingo (8) na Grande São Paulo.

A redução dos valores, porém, não será imediata.

Em nota, o Palácio dos Bandeirantes informou que o governo estadual enviou um comunicado para informar a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos para que tome as providências.

“A secretaria notificará a SPTrans, que gerencia o sistema de cobrança eletrônico das tarifas integradas”, diz o texto.