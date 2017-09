Alckmin, Doria e Maia participam de evento em SP mirando 2018

Pouco mais de um ano antes das eleições presidenciais de 2018, os postulantes ao cargo podem negar, mas a campanha e as articulações por apoio político já começaram. Um exemplo é a Convenção Nacional do Solidariedade, que acontece hoje, a partir das 9h, em São Paulo.

Nela, além de mais de 800 filiados, entre deputados, prefeitos, vereadores, dirigentes e militantes do partido, estarão presentes o governador Geraldo Alckmin (PSDB), o prefeito da cidade, João Doria (PSDB), e o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Para qualquer um deles, o apoio do partido em uma eventual candidatura seria de grande valia. De acordo com o Solidariedade, são 14 deputados federais, 64 prefeitos, 142 vice-prefeitos, mais de 1500 vereadores e 250.000 filiados.

Em uma campanha que pode acontecer sem a possibilidade de financiamento privado, a capilaridade pode ser um fator decisivo.

Além disso, o Solidariedade é comandado pelo deputado federal Paulinho da Força (SP), que tem em suas mãos um grande poder de articulação no Congresso, além de também ser o presidente da Força Sindical, uma das maiores centrais sindicais do país.

Como pano de fundo pela presença dos três presidenciáveis na convenção fica a disputa entre eles. Maia não se coloca como candidato, mas seu partido, o Democratas, tem vontade de lançar um nome à presidência para aproveitar o momento em que voltou a ser um partido relevante.

Esse nome pode acabar sendo o dele ou o do prefeito João Doria, que pode sair do PSDB caso não seja o candidato do partido em 2018. Ambos jantaram ontem juntamente com outros integrantes da cúpula do DEM.

Geraldo Alckmin, por sua vez, passou a se movimentar mais com a ameaça de seu antigo aliado Doria de tomar seu lugar. Ele tenta adiantar o processo de escolha do partido para garantir que será o nome tucano ao Planalto.