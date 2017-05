Alckmin cancela agenda e prepara pronunciamento

São Paulo – O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), cancelou a agenda pública que tinha programado para esta quinta-feira, 18, e prepara um pronunciamento para comentar as denúncias envolvendo o presidente Michel Temer (PMDB) e o presidente do seu partido, o senador Aécio Neves (PSDB-MG).

O governador Geraldo Alckmin entregaria, às 15 horas, um novo equipamento que permite operar câncer de próstata em até meia hora no Centro de Referência em Saúde do Homem.

O horário do pronunciamento de Alckmin não está definido mas, de acordo com informações que chegam do Palácio dos Bandeirantes, o tucano está aguardando as decisões de lideranças do PSDB em Brasília e a eventual renúncia de Aécio do cargo de presidente nacional da legenda para fazer uma coletiva de imprensa.

Ainda não há informações sobre se o prefeito João Doria (PSDB) vai acompanhar o governador na coletiva de imprensa, o que era cogitado mais cedo.