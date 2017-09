Alckmin acelera reformas e ascende como candidato a 2018

Enquanto o governo federal tenta avançar em seu pacote de privatizações, que tem 57 ativos, um dos principais candidatos à presidência nas eleições de 2018 corre para mostrar à população de que também tem uma agenda reformista.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

Nesta terça-feira o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, deve realizar uma audiência para tratar das obras do trecho Norte do Rodoanel, como afirmou durante sua participação no evento EXAME Fórum na segunda-feira.

O trecho norte é o último para a conclusão do Rodoanel e a previsão é de que seja entregue em 2018. Além do Rodoanel, o governador paulista tem uma extensa lista de obras a entregar justamente na reta final de seu mandato.

Na quarta-feira devem 6 começar, segundo ele, a funcionar três estações da linha 5-Lilás do metrô: Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklin.

As estações entram em operação após três adiamentos e fazem parte de um pacote prometido pelo governo do estado de entregar 22 estações de trem e metrô nos próximos meses.

Se conseguir cumprir a promessa, Alckmin entregar mais quilômetros de metrô nos próximos meses do que o que foi entregue nos últimos 12 anos.

Desde 2005, a rede metroviária de São Paulo cresceu apenas 21 km. O objetivo agora é entregar até 2018 23 km, elevando a malha a 101 km. Se conseguir inaugurar as novas estações, o governo deve finalmente entregar com o que havia prometido para o fim de 2014.

Está prevista ainda a concessão da Cesp, companhia energética de São Paulo. Com tantas novidades no radar, Alckmin, claro, tenta se colocar como o candidato pronto a privatizar e fazer concessões.

O governador fez questão de ressaltar, durante o EXAME Fórum, a concessão de duas rodovias realizadas no início do ano, e de lembrar que seu estado tem 19 das 20 melhores estradas do país, a imensa maioria delas concedidas à iniciativa privada.

A lista de obras de Alckmin foi aplaudida durante o evento de EXAME, em que analistas concordaram que este é o melhor caminho para recuperar a logística do país.

No mesmo evento, seu apadrinhado, o prefeito de São Paulo, João Doria, se apresentou mais uma vez como o político do novo, com veia empreendedora. Enquanto Doria tem o “acelera” como slogan de governo, Alckmin corre para mostrar que é ele quem não está parado.