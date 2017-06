AGU solicita acesso a termos de acordo de leniência da J&F

Brasília – A Advocacia-Geral da União (AGU) informou nesta sexta-feira ter protocolado, junto à 10ª Vara Federal do Distrito Federal, um pedido para ter acesso aos termos do acordo de leniência de 10,3 bilhões de reais firmado entre o Ministério Público Federal e a J&F, controladora da JBS.

“Objetivo é verificar qual metodologia foi empregada no cálculo desta quantia e se isso resultou no efetivo ressarcimento do dano aos cofres públicos”, disse AGU em nota.

A AGU ressaltou que “ainda” não pediu a revisão do acordo, somente acesso aos termos.