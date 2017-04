Aeroviários e MTST vão tentar fechar aeroportos de SP, diz Folha

São Paulo – O Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos teria solicitado ajuda do Movimentos dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) para fechar o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) e o Aeroporto de Congonhas, ambos da Grande São Paulo, durante a greve geral de sexta-feira (28).

De acordo com a coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, os representantes da categoria teriam se reunido com o líder do MTST, Guilherme Boulos, nesta segunda-feira (4). No encontro, o líder do movimento teria concordado em intensificar a ação dos trabalhadores do setor.

Eis o problema: só o GRU tem cerca de 800 embarques e desembarques por dia – um movimento de 104 mil pessoas. Ou seja, a eventual paralisação afetaria os aeroportos de todo o Brasil.

Greve geral

Grandes categorias dos 27 estados brasileiros já aderiram à greve geral contra as reformas da previdência e trabalhista propostas pelo governo de Michel Temer (PMDB). Metroviários, ferroviários, bancários, professores, metalúrgicos, correios, químicos, e funcionários de outros setores devem paralisar suas atividades por 24 horas.

A organização do protesto foi convocada por nove centrais sindicais. São elas: CUT, CTB, Intersindical, CSP-Conlutas, UGT, Força Sindical, Nova Central, CSB e CGTB.