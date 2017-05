Aeroporto Santos Dumont opera por instrumento devido à neblina

Devido ao forte nevoeiro que está sobre a cidade do Rio de Janeiro desde a manhã de ontem (28), o Aeroporto Santos Dumont, no Centro da cidade, opera na manhã de hoje (29) por instrumentos para pouso e decolagem.

A estimativa até 11h25 da manhã é 22 voos cancelados. No momento, seis voos estão atrasados e cinco foram desviados para o Galeão.

Ontem, foram 47 cancelamentos no Santos Dumont durante todo o dia. No Aeroporto Internacional Tom Jobim – Rio Galeão, que fica na Ilha do Governador, zona norte da cidade, não houve alterações ontem ou hoje.

Por volta das 9h o nevoeiro começou a dissipar, mas as filas no saguão do Santos Dumont continuavam grandes. O meteorologista Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia, explica que a ocorrência de nevoeiro é comum nessa época do ano, por causa do ar frio pela manhã combinado com a alta umidade do ar.

“A condição de nevoeiro se forma porque durante o dia tem o céu mais aberto, a terra absorve esta radiação que chega e aquece o ar. À noite, essa radiação se perde para o espaço. Quando o céu está aberto durante a noite, isso resfria mais o ar. Ontem, em Nova Friburgo [na Região Serrana], a temperatura chegou a 6 graus, então esfriou bem. Com esse ar frio e a umidade da madrugada, acaba condensando o ar e forma esse nevoeiro que a gente chama de nevoeiro de radiação, que se forma pela perda radiativa,” disse o meteorologista.

De acordo com ele, o nevoeiro de ontem no Rio de Janeiro foi mais forte que o de costume e demorou a se dissipar, ficando sobre a cidade durante praticamente o dia todo, mas não chega a ser incomum. Ele alerta que, além das atividades nos aeroportos que podem ser prejudicadas, é preciso ter muita atenção também nas estradas.

A previsão é que amanhã ainda permaneça a condição de nevoeiro na cidade.