Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ganha novo nome

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, passará a ter a denominação de Aeroporto Deputado Freitas Nobre. A homenagem está estabelecida na Lei 13.450/2017, sancionada pelo presidente Michel Temer e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (19).

A nova lei origina-se do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 89/2012, do ex-deputado João Bittar. O PLC foi aprovado pelo Senado no último dia 25 e a lei já entrou em vigor.

Cearense, o ex-deputado José Freitas Nobre era, além de político, jornalista, advogado, professor e escritor.

Ficou notoriamente conhecido por sua luta pela redemocratização do país. Foi vice-prefeito de São Paulo e, vítima de perseguição política no período pós-1964, exilou-se na França.

Retornou ao Brasil em 1967, voltou à vida pública, onde conquistou seis mandatos consecutivos de deputado federal. Sua atuação política foi dedicada, em especial, à luta pela anistia e pelo movimento “Diretas Já”. Freitas Nobre faleceu em São Paulo em 1990.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da Agência Senado.