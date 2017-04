Aeroporto de Brasília volta a normalidade em meio à greve

Brasília – Após uma manhã tumultuada nesta sexta-feira, 28, em função da greve geral de trabalhadores contra as reformas do governo Michel Temer, o Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, voltou à normalidade.

Neste momento, não há voos atrasados e os guichês das companhias aéreas estão vazios.

Segundo funcionários das empresas, o baixo movimento se deve à decisão dos passageiros, que tinham voos marcados para sexta, de antecipar o embarque para a quinta-feira.

De acordo com Inframerica, consórcio que administra o aeroporto JK, no total, quatro voos foram cancelados nesta sexta em Brasília e, até às 9 horas, foram registrados 92 pousos e decolagens.

O momento mais tenso na manhã aconteceu das 6 horas às 7 horas, quando a via que dá acesso ao aeroporto foi interditada por manifestantes. No saguão do aeroporto, um grupo também protestou contra as reformas trabalhista e previdenciária e promete voltar ao terminal no horário de pico, à noite, para novo ato.

Devido a greve geral, as companhias aéreas forneceram transporte para que seus funcionários pudessem trabalhar nesta sexta.