Advogado de Temer terá nova audiência com Fachin

Brasília – O advogado do presidente Michel Temer, Gustavo Guedes, terá uma nova audiência nesta segunda-feira, 29, com o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na sexta-feira, 26, a defesa de Temer entrou com um pedido no STF para que o inquérito aberto contra ele seja redistribuído, num sorteio de um novo relator, ao alegar que a investigação não se trata de Lava Jato e, por isso, não deveria ficar com Fachin.

Os advogados também pediram para que o processo seja desmembrado para que a apuração sobre Temer corra em separado à dos fatos suspeitos contra o senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) e o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR).

Na semana passada, tanto Guedes como o advogado criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que também atua na defesa do presidente, tiveram reuniões com o ministro do STF.