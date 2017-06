Advogado de Temer espera que crise política não interfira no TSE

Brasília – O advogado Gustavo Guedes, que representa o presidente Michel Temer, afirmou nesta terça-feira esperar que a crise política não interfira no julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Espero que não, o TSE tem ministros (competentes) -a ministra Rosa (Weber) com muita competência- e nós temos confiança de que o que vai ser julgado hoje é com o que está no processo”, disse Guedes, na chegada ao plenário do tribunal, referindo-se à atual crise enfrentada pelo governo em meio a denúncias de corrupção.

O advogado disse estar preparado para o julgamento e confiante nas teses que apresentou. Ele também preferiu não opinar se um pedido de vista poderia ocorrer no julgamento.

Segundo Guedes, cabe ao TSE determinar como será a análise das preliminares – se já no início do julgamento, na apreciação das preliminares, ou durante o julgamento do mérito.

“A defesa do presidente não tem expectativa sobre prazos, sobre adiamento, pedido de vista, é algo que não se pode antecipar”, acrescentou.