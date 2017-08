Adolescente que agrediu professora em SC se entrega à Justiça

Aline Torres, do Estadão Conteúdo

Por Aline Torres, do Estadão Conteúdo

Florianópolis – O adolescente de 15 anos que agrediu a professora Marcia Friggi, de 51 anos, se entregou no Fórum de Indaial, em Santa Catarina, nesta terça-feira, 29.

Ele estava foragido desde a sexta-feira, 25, quando saiu a sentença para a sua internação provisória por 45 dias.

Às 14h, ele chegou acompanhado da mãe e, após duas horas de audiência, foi encaminhado para o Centro de Atendimento Socioeducativo de Blumenau.

O advogado Diego Valgas entrou com um pedido de habeas corpus porque acredita que o encaminhamento mais correto para o caso seja o adolescente fazer um tratamento psicológico em liberdade.

Ele afirmou que o jovem está arrependido e que a internação vai “expor o adolescente a jovens envolvidos com crimes pesados, como tráfico, roubo e homicídio”.

A mãe do adolescente explicou, em depoimento, que o filho sofreu violência doméstica. Segundo a mulher, seus filhos apanhavam frequentemente do ex-marido.

Valgas também disse que o seu cliente não se apresentou na sexta-feira “por ter se abrigado na casa de parentes, após sofrer ameaças”.

De acordo com o depoimento da professora à polícia, a agressão aconteceu no Centro de Educação de Jovens e Adultos. Foi a primeira aula dela com o estudante.

Marcia pediu para o adolescente tirar o livro das pernas e colocar sobre a mesa. Ele, então, teria dito: “coloco o livro onde eu quiser”.

Ela respondeu que em sua aula “as coisas não eram assim” e ele a xingou. Marcia pediu para que ele se retirasse, foram juntos para a direção e lá ela recebeu um soco no rosto.