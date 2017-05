Acordo adia votação do parecer da reforma trabalhista

Brasília – O líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá (PMDB-RR), confirmou que os parlamentares da base governista cumprirão acordo costurado com os senadores da oposição para a tramitação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

“Nós vamos cumprir nosso acordo. Encerraremos a discussão e votaremos (o parecer) apenas na próxima terça-feira”, disse.

Em seguida, o senador governista lembrou aos colegas da oposição que, caso o acordo seja quebrado, a base governista estará “liberada para qualquer movimento”. Logo no início da sessão, os senadores Jucá e Paulo Paim (PT-RS) citaram a costura do acordo.

Os dois senadores mencionaram que há entendimento para que ocorra a discussão de mérito do tema nesta sessão e a votação do parecer apenas na próxima semana.

Em seguida, o relator do tema na CAE, Ricardo Ferraço (PSDB-ES), iniciou a leitura de emendas apresentadas ao projeto após o dia 23 de maio.