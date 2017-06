Acidente entre duas carretas interdita trecho do Rodoanel, em SP

Um acidente envolvendo duas carretas e um veículo está bloqueando três faixas do Rodoanel Oeste, sentido litoral, próximo a Osasco, na Grande São Paulo. Três pessoas ficaram feridas, sendo que duas delas sofreram fraturas nas pernas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar dos ferimentos, as vítimas estavam conscientes e foram socorridas por viaturas da corporação e da concessionária CCR RodoAnel.

Com a colisão, que ocorreu por volta das 6h de hoje (12), na altura do quilômetro 15, os veículos chegaram a pegar fogo. O incêndio foi controlada pelos bombeiros.

Os motoristas que utilizam o Rodoanel nesta manhã encontram trânsito lento do quilômetro 11 ao 20, nas cidades de Barueri, Carapicuíba e Osasco. No sentido contrário, a lentidão se estende do quilômetro 23 ao 20.