Ação do filme da Lava Jato expõe R$ 4 bi no centro de Curitiba

Na manha da última segunda-feira (28), quem passou pelo Centro de Curitiba se deparou com uma ativação bastante inusitada na Rua XV de Novembro: uma montanha de malotes de cédulas falsas de dinheiro.

O montante representa os R$ 4 bilhões apreendidos durante a Operação Lava Jato. A iniciativa foi criada para promover o filme “Polícia Federal – A Lei É Para Todos”, que estreia no próximo dia 07 de setembro nos cinemas.

A instalação ficará no local até a estreia do longa. “Todas as notas da pilha foram produzidas para a ação. É uma informação que todo cidadão precisa ter, do quanto representa esse dinheiro”, explicou para a imprensa Jaqueline Damaceno, que cuida do marketing da distribuidora Downtown, responsável pelo filme.

*Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.