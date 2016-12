Abdelmassih é internado em hospital de São Paulo

O ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a mais de 180 anos de prisão pelo estupro de 37 mulheres, está internado no Hospital Alemão Osvaldo Cruz, em São Paulo. Preso na cadeia de Tremembé (SP), ele foi levado ao hospital na última quinta-feira, 15, depois que os médicos suspeitaram de doença coronariana.

O hospital não deu informações sobre o estado de saúde de Abdelmassih, nem indicou previsão de alta. Sob escolta policial, o ex-médico deverá voltar à prisão assim que for liberado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.