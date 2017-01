A repercussão da morte de Teori Zavascki entre políticos

1. Renan Calheiros zoom_out_map 1/16 (Jane de Araújo/Agência Senado) O presidente do Senado, Renan Calheiros, manifestou suas condolências à família e pediu pelo rápido esclarecimento das causas desse trágico acidente, que matou o ministro. Além disso, lembrou das competências de Teori como magistrado: "no cumprimento de seu trabalho sempre se destacou pela seriedade, brilhantismo e tranquilidade na defesa do Poder Judiciário".

2. Geraldo Alckimin zoom_out_map 2/16 (Marcelo Camargo/ABr) O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou que "milhões e milhões de brasileiros depositavam no ministro Teori a esperança de um Brasil melhor e mais justo"

3. Rodrigo Maia zoom_out_map 3/16 (Raphael Dias/Getty Images) Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que recebeu a notícia da morte de Teori com "grande impacto e consternação". Para o deputado, o ministro "engrandeceu" o STF com uma postura "firme, discreta e justa".

4. Aécio Neves zoom_out_map 4/16 (Flickr/Senado) O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), afirmou que o país tem uma grande dívida com Teori pela forma "equilibrada e responsável" com que o magistrado conduziu "um dos momentos mais difíceis da história do país".

5. Eliseu Padilha zoom_out_map 5/16 (Marcelo Camargo/Agência Brasil) O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, usou o Twitter para lamentar a morte do ministro. "Com grande tristeza recebi a confirmação da morte do brilhante Ministro Teori Zavascki. Todos nós perdemos um laureado e justo Magistrado".

6. José Sarney zoom_out_map 6/16 (Jane de Araújo/Agência Senado) O ex-senador, José Sarney, divulgou que recebeu a notícia do falecimento de Teori "com profunda triste". Segundo ele, o magistrado era "sério, correto, brilhante e prestou um grande serviço à magistratura brasileira"

7. Romero Jucá zoom_out_map 7/16 (Pedro França/Agência Senado) O senador Romero Jucá (PMDB-RR), líder do governo no Congresso, definiu o falecimento do ministro como "uma grande perda para o país, em especial para a justiça brasileira".

8. Ronaldo Caiado zoom_out_map 8/16 (Senado/Divulgação) Ronaldo Caiado, senador do DEM, pediu para que o país "respeite a dor dos familiares e amigos das vítimas" e acrescentou que Teori "foi um grande homem público que ganhou o respeito de toda a sociedade brasileira pela maneira que pautou suas decisões".

9. Eunício Oliveira zoom_out_map 9/16 (Geraldo Magela/Agência Senado) O líder da bancada do PMDB no Senado e nome mais cotado para presidir a Casa a partir de fevereiro de 2017, o senador Eunício Oliveira (CE) disse que o país "perdeu um magistrado exemplar, eterno vigilante da Constituição e absolutamente coerente em suas convicções".

10. José Agripino Maia zoom_out_map 10/16 O presidente nacional do Democratas, José Agripino Maia, disse que a "nação consternada lamenta a tragedia que vitimou o ministro". Para ele, "a Suprema Corte perde uma referencia que o Brasil vê como modelo de equilíbrio e saber jurídico".

11. Rubens Bueno zoom_out_map 11/16 (Gustavo Lima/Câmara dos Deputados) O líder do Partido Popular Socialista (PPS) na Câmara dos Deputados, Rubens Bueno (PR), disse em nome do partido, que "o país perde muito com o falecimento do magistrado, responsável pela relatoria da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal".

12. Antonio Imbassahy zoom_out_map 12/16 O atual líder do PSDB na Câmara, o deputado Antonio Imbassahy (BA) classificou a morte do ministro de "tragédia". Segundo ele, o magistrado "era um homem muito criterioso, um juiz que vinha conduzindo os processos com muita responsabilidade".

13. Rogério Rosso zoom_out_map 13/16 (Divulgação/Câmara dos Deputados) O líder do PSD na Câmara, deputado Rogério Rosso (DF), afirmou que "não devemos falar" sobre as consequências da morte de Teori para a Lava Jato. "A hora é de muita tristeza e pesar", disse.

14. José Guimarães zoom_out_map 14/16 (Pedro França/Agência Câmara) Para o líder da minoria na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), o Brasil perde um "ministro exemplar", que "falava nos autos".

15. Carlos Lupi zoom_out_map 15/16 (.) O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, lamentou a morte do ministro e afirmou ser indispensável uma investigação rigorosa sobre as condições do acidente. "Ele era uma figura estratégica, equilibrada, independente", disse.