9 rankings que mostram como o Brasil se compara com o mundo

São Paulo – Como o Brasil se compara a outros países? Desde o ano passado, uma série de rankings mapearam a situação do país em comparação ao restante do mundo. A seguir, você vê nove deles–e os resultados, vale dizer, não são nada animadores.

Quando se trata de trânsito nas ruas, por exemplo, o Brasil marca presença entre as cinco cidades mais engarrafadas do mundo. No quesito educação, o Brasil está no patamar médio: falhou na qualidade de ensino e ficou na 88ª posição de um total de 122 países.

Veja abaixo onde o Brasil se situa nos rankings.

Países Pacíficos

Países analisados: 163

Posição do Brasil: 105º

Primeiro colocado: Islândia

O Índice de Paz Global, divulgado pelo Instituto para Economia e Paz (IEP), analisou a concentração de violência e taxas de homicídio para avaliar os países com os melhores índices de paz.

Igualdade de gênero



Países analisados: 144

Posição do Brasil: 79º

Primeiro colocado: Islândia

O relatório “The Global Gender Gap Report”, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, mediu as oportunidades entre os homens e as mulheres sob mais de 70 indicadores, como participação no mercado de trabalho, acesso à educação e à liderança econômica.

Potências Militares

Países analisados: 125

Posição do Brasil: 15º

Primeiro colocado: Estados Unidos

O site Global Firepower (GF) avaliou mais de 50 fatores de cada país para classificar quais são as potências militares mais fortes do mundo.

Países corruptos

Países analisados: 138

Posição do Brasil: 4º

Primeiro colocado: Venezuela

O índice de corrupção do Fórum Econômico Mundial questionou 15 mil líderes empresariais de todo o mundo para mensurar as nações mais corruptas.

Países mais ignorantes

Países analisados: 40

Posição do Brasil: 6º

Primeiro colocado: Índia

O levantamento realizado pelo instituto britânico Ipsos Mori mediu a percepção que as pessoas têm de seus países com a realidade. Para chegar ao resultado, os pesquisadores fizeram perguntas sobre preconceito, homossexualidade e a porcentagem de muçulmanos que vive em suas respectivas nações.

Países mais ricos

Países analisados: 185

Posição do Brasil: 79º

Primeiro colocado: Catar

O ranking foi elaborado pela Global Fianance Magazine, com base no PIB per capita e no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Maiores congestionamentos

Países analisados: 38 e 295 cidades

Posição do Brasil: Rio de Janeiro (RJ) aparece na 5ª posição

Primeiro colocado: Cidade do México

O levantamento Traffic Index, divulgado pela empresa holandesa TomTom, mediu as cidades onde as pessoas mais perdem tempo em congestionamentos.

Melhores lugares para ser mãe

Países analisados: 179

Posição do Brasil: 77º

Primeiro colocado: Noruega

A pesquisa “State of the world’s mothers“, realizada pela ONG Save The Children, mediu dados sobre a saúde da mulher e das crianças, assim como as taxas de mortalidade infantil em cada um dos países.

Qualidade de ensino

Países analisados: 122

Posição do Brasil: 83º

Primeiro colocado: Finlândia

Para chegar ao resultado, o Fórum Econômico Mundial levou em consideração alguns indicadores, como as taxas de matrícula na educação básica e no ensino superior, o acesso à internet nas escolas e a qualidade do sistema operacional.