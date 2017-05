8 desdobramentos possíveis após delação da JBS que implica Temer

Cisne Negro, conforme definiu Nassim Taleb, é um evento inesperado, ao qual em geral atribuímos uma baixa probabilidade de ocorrer, mas cujo impacto é devastador, caso ocorra. Ainda assim, o mesmo Taleb sugeriu que nem todos estão submetidos aos efeitos do Cisne Negro da mesma forma; alguns são mais frágeis que os outros.

Tendo em vista o contexto em que chegou ao poder, o governo Temer era composto por muitas fragilidades, constantemente relembradas pelos desdobramentos da Operação Lava Jato.

Trata-se do governo Temer no passado porque o resultado das denúncias contra Temer surgidas na 4ª feira (17/05) é devastador para Temer (também para Aécio Neves), mas menos devastadores para o grupo político que integra a Coalizão no poder (assim como para o PSDB, na comparação com seu presidente).

No cenário mais provável, teremos a manutenção do atual grupo político no poder, mas com baixa capacidade de mobilização da Maioria no Legislativo para aprovar as reformas econômicas, o que apenas poderá lograr se conceder grandes alterações em relação àquilo que originalmente propõem; ou, então, a ascensão de um governo caretaker até a eleição de 2018, que pouco poderá alterar o status quo.

Cenários menos prováveis dizem respeito à alteração da Constituição ou a interpretação flexível da Carta Magna para permitir a realização antecipada de eleições diretas.

Ainda resta a probabilidade da eleição indireta de um político de forte expressão nacional e capaz de galvanizar a Maioria no legislativo, para continuidade de uma agenda ampla e profunda de reformas. Não parece nomes à direita ou à esquerda com força suficiente para cumprir esse papel, especialmente sem estarem investidos da legitimidade conferida pela eleição direta para presidente.

Em resumo, as expectativas para o cenário político à frente podem ser sumarizadas da seguinte forma:

1. Além de antecipar o calendário eleitoral de 2018, a repercussão das denúncias deve impedir que as reformas econômicas sigam como previsto até ontem e, caso se mantenham na agenda, as propostas deverão sofrer amplas alterações.

2. Por si só, essa antecipação eleitoral reduziria a capacidade de articulação política do Governo, mas a gravidade do cenário deverá conduzir a uma paralisia decisória no curto prazo, até que uma saída institucional clara seja definida.

3. Até mesmo no improvável cenário em que as denúncias de seu envolvimento mostrem-se falsas, Michel Temer perdeu boa parte de sua capacidade de liderar a Coalizão e poderia sofrer pressões para abrir mão do Governo.

4. A possibilidade de avanço da reforma previdenciária no primeiro semestre é quase nula, tendo em vista ainda a conjuntura crítica e o calendário de festividades do meio do ano (São João), que reduz consideravelmente a presença de deputados e senadores no Congresso Nacional, especialmente de parlamentares do Nordeste.

5. Mesmo que o governo Temer consiga manter-se no poder, as defecções no núcleo da Coalizão devem avolumar-se.

6. O PSDB reduziu sua capacidade de coliderar a Coalizão, sensivelmente prejudicado pelo envolvimento direto do senador Aécio Neves, atual presidente e candidato do partido à presidência em 2014.

7. Uma eventual eleição neste momento aumenta o risco de um cenário de baixa coordenação político-partidária, tal como ocorreu em 1989, em que o lançamento de diversos candidatos à presidência favoreceu a ascensão de duas lideranças outsiders (Lula e Collor), em detrimento das tradicionais lideranças políticas de então (Ulysses Guimarães, Mário Covas e outros).

8. Embora uma eleição indireta reduza as chances de ascensão de um completo outsider à Presidência, não as isola totalmente, uma vez que pode ser disputada por qualquer brasileiro, em um cenário de baixíssima confiança nas instituições e nos partidos políticos. Nomes aventados neste momento: Ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal; Henrique Meirelles, ministro da Fazenda; Nelson Jobim, ex-ministro da Justiça e da Defesa; e Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República.

* Esse texto foi concedido pela Pulso Público a EXAME.com