34% dizem ter vergonha de ser brasileiros, diz Datafolha

São Paulo – Uma nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta terça-feira (2) pelo jornal Folha de S. Paulo, revela que nunca houve tantas pessoas com mais vergonha do que orgulho de ser brasileiro.

De acordo com o levantamento, que ouviu 2.781 pessoas entre 26 e 27 e abril, 34% se sentem envergonhados – o percentual é o quádruplo do seu menor resultado, de 9%, no final de 2010.

Os que se sentem mais orgulhosos do que envergonhados somam 63%. No entanto, segundo o instituto, essa também é a menor taxa da série histórica iniciada em março de 2000.

Segundo a pesquisa Datafolha, a piora nos indicadores pode ser explicada pelos últimos desdobramentos da Operação Lava Jato e pelos altos índices de insatisfação dos últimos dois presidentes – Dilma Rousseff e Michel Temer.