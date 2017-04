32 cidades terão manifestações contra corrupção e impunidade hoje

São Paulo – O movimento Vem Pra Rua fará nesta terça-feira, 25, um grande ato, denominado “SOS STF – A Hora da Justiça”, em protesto contra a corrupção e impunidade no País.

As manifestações ocorrerão de forma simultânea em 32 cidades, de 18 Estados brasileiros, entre as 18h e 20h. O ato defende que o Supremo Tribunal Federal instale imediatamente forças-tarefa para análise e encaminhamento dos processos advindos das delações da Odebrecht.

Além disso, o Vem pra Rua pede o fim do foro privilegiado e se posiciona contra a Lei de Abuso de Autoridade (PLS 280 e PLS85) em tramitação no Senado Federal.

Em São Paulo, os manifestantes vão se reunir em frente ao Fórum da Justiça Federal, próximo ao Masp, na Av. Paulista. Já no Rio de Janeiro o protesto será na orla de Copacabana e em Brasília, em frente ao STF.

De acordo com a organização do Vem Pra Rua, não houve uma convocação da população como nas manifestações anteriores e a expectativa é que os participantes do ato de hoje sejam, na maioria, integrantes do próprio movimento.