3 corpos são achados perto de cadeia onde houve chacina em Manaus

São Paulo – A Secretaria de Segurança Pública dodivulgou em nota que três corpos foram encontrados na manhã deste domingo (8), no ramal que dá acesso ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), “em avançado estado de decomposição”, por volta das 9h40.

Segundo informações do Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança do Amazonas, as equipes da Polícia Civil, do Instituto de Criminalística e do IML foram deslocadas para fazer a retirada dos corpos no local.

Um dos presos foi encaminhado para um pronto socorro e tem quadro estável após ser submetido a uma cirurgia.

A Seap e a Polícia Militar estão fazendo uma nova contagem na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, e devem divulgar novas informações.