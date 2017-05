25 mil manifestantes aderem ato em Brasília por eleições diretas

Vindos de diversas partes do país, cerca de 25 mil pessoas, segundo a Secretaria de Segurança Pública, marcham na manhã desta quarta-feira (24) pelo centro de Brasília pedindo a saída do presidente Michel Temer e eleições diretas.

A estimativa da União Geral dos Trabalhadores (UGT) e da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) é de que 100 mil pessoas participem do ato.

Organizada por centrais sindicais, a marcha “Ocupa Brasília” teve concentração no estacionamento do estádio Mané Garrincha, onde também estão os cerca de 3,5 mil ônibus que trouxeram os manifestantes para a capital.

Neste momento, carros de som e manifestantes com faixas contrárias às reformas do governo do presidente Michel Temer se deslocam pelo eixo Rodoviário em direção ao Congresso Nacional.

Cerca de 1,5 mil profissionais da Polícia Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros integrarão o esquema de segurança.