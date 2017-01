Vice de Trump discute futuro do Obamacare com republicanos

Washington – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e parlamentares republicanos prometeram agir rapidamente para derrubar uma lei de saúde pública que marcou o governo de Barack Obama, mas desmantelar o programa pode deixar dezenas de milhares de norte-americanos sem acesso a cuidados médicos.

Tal resultado pode se voltar com força contra os republicanos, os quais controlam ambas as casas do Congresso norte-americano.

O dilema será o foco de conversas que o vice-presidente eleito, Mike Pence, terá com parlamentares republicanos nesta quarta-feira, no Capitólio.

Ao mesmo tempo, Obama se encontrará com democratas, também no Capitólio, a fim de descobrir como proteger a lei, a qual garante aos cidadãos acesso a planos de saúde e ficou conhecida como Obamacare, frente a republicanos que querem derrubá-la e substituí-la com uma alternativa mais voltada ao mercado.

“A prioridade do presidente e a motivação do presidente estão em manter os interesses de 22 milhões de norte-americanos cujos planos de saúde seriam eliminados caso os republicanos derrubem a lei”, disse o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, a repórteres.

Trump prometeu proteger algumas partes populares do Obamacare, como proibir que seguradoras neguem cobertura para pessoas com doenças pré-existentes, mas quer substituir o programa com um sistema que seja “muito melhor e muito menos caro”, conforme disse à Reuters em outubro.

O deputado republicano Chris Collins, que faz a ponte entre a equipe de transição de Trump e o Congresso, disse não esperar que Pence tenha respostas definitivas sobre detalhes da política a ser adotada, tais como um plano de datas a ser considerado para derrubar a lei.

Um assessor da liderança dos republicanos disse que há muitas “ideias”, mas que ainda é cedo para saber o que será colocado na legislação que substituirá o Obamacare.