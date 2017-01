Conclusões sobre explosões do Galaxy Note 7 saem este mês

Seul – A Samsung Electronics anunciará neste mês os resultados de uma investigação sobre o que fez com que alguns de seus smartphones Galaxy Note 7 pegassem fogo, afirmou o jornal JoongAng Ilbo nesta segunda-feira, citando fontes não identificadas.

A empresa sul-coreana disse em outubro que estava examinando todos os aspectos do telefone, sugerindo que poderia haver uma combinação de fatores que contribuíram para uma das mais caras falhas de segurança do produto na história da tecnologia.

A maior fabricante de smartphones do mundo alertou sobre um impacto negativo de 5,1 bilhões de dólares em seu lucro operacional por três trimestres após a decisão de suspender permanentemente as vendas do Galaxy Note 7 em outubro.

Investidores e analistas disseram que é fundamental para a Samsung identificar a causa dos incêndios, a fim de reconstruir a confiança do consumidor e evitar repetir os mesmos erros.

Um porta-voz da Samsung Electronics recusou-se a comentar.